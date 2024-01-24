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Bakan Yerlikaya duyurdu: 28 ilde eş zamanlı operasyon! 56 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Operasyon#Sibergöz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 08:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüphelinin, Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

2 Ayrı Merkezli olarak düzenlenen SİBERGÖZ-17 Operasyonları Kapsamında;

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik İSTANBUL merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli;

Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik MERSİN merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı

Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız

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#Bakan Yerlikaya#Operasyon#Sibergöz

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