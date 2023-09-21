Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 göçmen kaçakçısı yakalandı

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Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yerdi:

Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik "Türkiye'nin huzuru" uygulaması gerçekleştirdi.

Operasyonda; 29.254 personel ve 8.984 ekip ile 6.340 noktada uygulama yapıldı. 21.851’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338.043 şahıs sorgulandı. 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 1.198 düzensiz göçmen yakalandı.

22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şahıs tespit edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

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Ülkemizin dört bir yanında düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelemiz aralıksız sürüyor.

Aziz milletimizin huzuru için operasyonlarımız devam edecek.