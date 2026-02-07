×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: "240 kg Skunk Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik"

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Ali Yerlikaya#Skunk Ele Geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 240 kg Skunk Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,"Edirne Emniyet Müdürlüğümüzce "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 240 kg Skunk Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne Emniyet Müdürlüğünce "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda; 240 kg Skunk Uyuşturucu Maddesi ele geçirildiği belirterek şu bilgileri verdi: "Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bir tır ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan tır aramasında; 240 kg skunk ele geçirildi. E.S. isimli şüpheli yakalandı. Hakkında adli işlem başlatıldı.Biz uyuşturucuya karşı savaş açtık! Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Operasyonu#Ali Yerlikaya#Skunk Ele Geçirildi

BAKMADAN GEÇME!