Bakan Yerlikaya duyurdu! 225 tabanca ele geçirildi

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:
Konya'da düzenlenen “MERCEK-20” operasyonunda; Yasa Dışı Silah İmalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada;
225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
2 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya'da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik "MERCEK-20" operasyonu düzenlendi.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle