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Bakan Yerlikaya duyurdu! 22 ilde DEAŞ operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

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#DEAŞ#Bakan Yerlikaya#GÜRZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 08:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde 2 haftadır devam eden "Gürz-48" operasyonları ile 47 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat olmak üzere 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-48" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 47 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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#DEAŞ#Bakan Yerlikaya#GÜRZ

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