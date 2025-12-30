Bakan Yerlikaya duyurdu: 21 ilde 357 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Buna göre; bu sabah Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 357 DEAŞ şüphelisi yakalandı. Bakan Yerlikaya, "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 16 ŞAHIS YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır.

Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir.

Vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2025

ŞÜPHELİLERİN ARANDIKLARI SUÇ KAYITLARI BELLİ OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgğtleri kontrolündeki kamplarda –sözde- esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135’inci maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve 140’ıncı maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/katılan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen (32) şüpheli,

Yalova ilimizde vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan (41) şüpheli,

Terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan (13) şüpheli,

Sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan (14) şüpheli,

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54’üncü maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 saylı KHK'nın 36’ncı maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun’un 31’inci maddesiyle kanunlaşan "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen (15) şüpheli olmak üzere;

Toplam (115) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimiz ve (2) farklı ilde (114) adres için 30/12/2025 saat:01.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda (110) şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanılması çalışmalarına devam ediyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen materyallerin bir kısmı:

2 adet uzun namlu dürbün

4 Adet tüfek havalı

1 Adet tabanca havalı

9 adet fişek

1 adet kılıç

Pala

Kasatura

Bıçak

