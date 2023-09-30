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Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu

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#Bakan Yerlikaya#Operasyon#Narkogüç
Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 ilde Narkogüç operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 08:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 90 zehir tacirinin daha yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen “narkogüç” operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.

Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz.

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#Bakan Yerlikaya#Operasyon#Narkogüç

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