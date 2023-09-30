Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen “narkogüç” operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.

Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz.