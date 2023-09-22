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Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 terörist teslim oldu

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#Terörist#Bakan Yerlikaya#Teslim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 08:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2 teröristin teslim olduğunu duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ortak operasyonda, bölücü terör örgütü bünyesinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 'Rosida' kod adlı Helin Özgören ve 'Hogir Armanç' kod adlı Özer Yıldırım adlı 2 teröristin teslim olduğunu belirtti. Yerlikaya, teröristlerin operasyon sırasında yakalanacaklarını anlayınca teslim olduğunu bildirdi. Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı ve kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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#Terörist#Bakan Yerlikaya#Teslim

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