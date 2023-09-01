Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde oldu:
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor
Van Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde,
J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun PARLAK operasyonu düzenlendi.
Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum.
Milletimizin duaları sizlerle🇹🇷
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.