×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#PKK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 09:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde oldu:

2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor

Van Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde,

J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun PARLAK operasyonu düzenlendi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum.

Haberin Devamı

Milletimizin duaları sizlerle🇹🇷

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TLye kadar destek yarın hesaplardaCumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL'ye kadar destek yarın hesaplarda Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#PKK

BAKMADAN GEÇME!