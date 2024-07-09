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İzmir'de göçmen teknesi battı... Bakan Yerlikaya duyurdu: 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Düzensiz Göçmen#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 15:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de botları batan düzensiz göçmenlerden 19'unun kurtarıldığını, 7 düzensiz göçmenin de cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle:

Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10:47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarının alınması üzerine bölgeye;
4 Sahil Güvenlik Botu,
1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve
1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiştir.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.

İzmirde göçmen teknesi battı... Bakan Yerlikaya duyurdu: 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Ayrıca 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

Umut tacirliği yaparak bebeklerin, çocukların, masum insanların ölümüne neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren Sahil Güvenliğimize teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

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#Bakan Yerlikaya#Düzensiz Göçmen#İzmir

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