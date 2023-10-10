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Bakan Yerlikaya duyurdu: 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 08:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Türkiye genelinde Jandarma birliklerimiz tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda, 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 62’si tutuklandı.

14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda 4 bin 758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Terörle, onların iş birlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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#Bakan Yerlikaya#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon

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