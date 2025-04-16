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Bakan Yerlikaya duyurdu: 17 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyonda 89 gözaltı

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#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#DEAŞ#Terör
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 07:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; 89 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı.' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 89 kişi yakalandı.

Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 17 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyonda 89 gözaltı

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#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#DEAŞ#Terör

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