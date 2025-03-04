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Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 yıl sonra JASAT tarafından yakalandı

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#JASAT#Ali Yerlikaya#Nihat Karakoca
Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 yıl sonra JASAT tarafından yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 13:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da Polis Memuru Nihat Karakoca'yı şehit eden C.R.'nin 16 yıl sonra JASAT tarafından yakalandığını açıkladı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“JASAT’TAN KAÇAMADI”

Şanlıurfa’da Kahraman Polisimiz Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayı ile ilgili olarak 16 yıldır aranan C.R.’yi Geçen hafta düzenlediğimiz operasyonla saklandığı evde yakaladık.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 yıl sonra JASAT tarafından yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu;

ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı.

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Şanlıurfa Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum.

Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım.

Jandarma Dedektiflerimiz, geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışıyor.

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#JASAT#Ali Yerlikaya#Nihat Karakoca

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