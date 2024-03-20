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Bakan Yerlikaya duyurdu: 139 terör şüphelisi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 11:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-12 operasyonlarında 139 şüphelinin yakalandığını açıkladı

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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

15 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-12” operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen “BOZDOĞAN-12” operasyonlarında şüphelilerin;
Bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri,
Örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları,
Kırsal alanda görüntülerinin tespit edildiği,
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,
Nevruz Etkinliklerinde güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına saldırı eylemleri planladıkları,
Nevruz mitingi sonrası dağılımlar esnasında terör örgütü lehine slogan attıkları ve
21 Mart tarihinde ve öncesinde eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi.

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Operasyonlar sonucu;
Ruhsatsız tabancalara ve
Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

 

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Operasyon

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