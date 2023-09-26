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Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde silah kaçakçılarına operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Silah Kaçakçıları#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 14:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Silah kaçakçılığına yönelik Mersin, Samsun, Eskişehir, Aydın, Muğla, Sakarya, Çankırı, Artvin, Kahramanmaraş, Trabzon, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 127 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Teröristlerle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle nasıl mücadele veriyorsak silah kaçakçılarıyla da amansız bir mücadele içindeyiz.

İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından yapılan operasyonlarda:

Mersin’de 23, Samsun 129, Eskişehir’de 1, Aydın'da 3, Muğla'da 6, Sakarya'da 1, Çankırı'da 2, Artvin'de 1, Kahramanmaraş'ta 1, Trabzon'da 10, Bursa'da 25 ve İstanbul'da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

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Bakan Yerlikaya duyurdu 12 ilde silah kaçakçılarına operasyon

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#Bakan Yerlikaya#Silah Kaçakçıları#Operasyon

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