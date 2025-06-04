×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 ilde operasyonda 24 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Bahis
Bakan Yerlikaya duyurdu 10 ilde operasyonda 24 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 16:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '10 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 93 şüpheli yakalandı.' dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında jandarma tarafından düzenlenen 10 il merkezli operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, Zonguldak, Yalova, Ardahan, Eskişehir ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 93 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin haklarında 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Bahis

BAKMADAN GEÇME!