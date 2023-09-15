Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde 265 zehir taciri yakalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Mersin, Bolu, Kırklareli, Şanlıurfa, Manisa ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda 245'i sokak satıcısı olmak üzere 265 zehir taciri yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonlarda; 158 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde ve 125 bin adet uyuşturucu ele geçirildi. 245 sokak satıcısı şüpheli şahıs yakalandı. Diyarbakır Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nuri Akdemir Narkoterör Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda; 715 kilogram toz esrar ve 964 kilogram kubar esrar ile 6 milyon 338 bin 410 kök kenevir ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda, 6,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.

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