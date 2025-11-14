×
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 ton 508 bin kg Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 07:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kocaeli Derince Limanında yapılan operasyonla ilgili 1 ton 508 bin kg Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini ve 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Kocaeli Derince Limanında dün yaptığımız operasyonumuzda;

“1 ton 508 bin kg “ Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda; 5 şüpheliyi yakaladık.

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.

Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

 

 

#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Skunk Uyuşturucu#Kocaeli Derince Limanı

