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Bakan Yerlikaya: Discord ve Telegram'daki iki çocuğun ifadeleri alınacak

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#Bakan Yerlikaya#Discord#Telegram
Bakan Yerlikaya: Discord ve Telegramdaki iki çocuğun ifadeleri alınacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 08:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram üzerinden suç unsuru içeren paylaşımlar yapan B.T. ve A.D.C. adındaki iki çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağını açıkladı. Öte yandan Bakan Yerlikaya, dün akşam C31K isimli grubun 2 yöneticisinin yakalandığını açıklamıştı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk,

Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan “Hz Ebu Cehil” isimli grupta “Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ekiplerince muhafaza altına alınmıştır.

B.T. ve A.D.C.’nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.

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Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız.

Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

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#Bakan Yerlikaya#Discord#Telegram

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