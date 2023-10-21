×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya 'Çok büyük miktarda' diye duyurdu: 5 ilde büyük operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu#Narkogüç#Bakan Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 08:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda, 58 milyon TL değerinde kokain, 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 16 kişi de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın 'Narkogüç' operasyonlarına ilişkin yeni paylaşımı şu şekilde:

Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.16 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 575 kg ve piyasa değeri 58 Milyon TL olan kokain ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Bakan Yerlikaya Çok büyük miktarda diye duyurdu: 5 ilde büyük operasyon

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 3 bin 935 kg skunk ele geçirildi. 6 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 257 kg skunk ele geçirildi. 2zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 161 kg skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Bakan Yerlikaya Çok büyük miktarda diye duyurdu: 5 ilde büyük operasyon

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi ve gümrük muhafaza müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum.

Bakan Yerlikaya Çok büyük miktarda diye duyurdu: 5 ilde büyük operasyon

Uyuşturucunu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin peşindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu#Narkogüç#Bakan Yerlikaya

BAKMADAN GEÇME!