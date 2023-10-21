Bakan Yerlikaya 'Çok büyük miktarda' diye duyurdu: 5 ilde büyük operasyon

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Bakan Yerlikaya'nın 'Narkogüç' operasyonlarına ilişkin yeni paylaşımı şu şekilde:

Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.16 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 575 kg ve piyasa değeri 58 Milyon TL olan kokain ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 3 bin 935 kg skunk ele geçirildi. 6 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 257 kg skunk ele geçirildi. 2zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 161 kg skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi ve gümrük muhafaza müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum.





Uyuşturucunu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin peşindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.