Bakan Yerlikaya, CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtlıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANACAK?

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

İçişleri Bakanlığı'nın çalışma alanı çok geniş, 675 bin çalışanımız var. İç güvenlik zor bir iş. 2 bağlı kuruluşumuz var; göç ve AFAD. 675 bin arkadaşımız kahramanca çalışıyor.

23 yıldan beri ulaşım yatırımlarını göz önümüze getirelim. Muhteşem yollar yapıldı. Daha iyiye gideceğiz. Bu yolların kurallı var ama bu yolların kralları olmaz. Bizim amacımız var yollarda trafik güvenliğini sağlamak için. Trafikte kazaları önlemek istiyoruz. Trafik kültürü oluşturmak istiyoruz. Caydırıcılık nedir? Trafik kuralları caydırıcı olursa bir kültür mekanizması oluşur. Trafikte kurala saygıyı içselleştirmeliyiz.

Trafik kültürünü bir huzur ortamı haline getirmek istiyoruz. Trafik kuralının amacı güvenliği sağlamak.

"YADA DIŞI ÇAKARDA EHLİYETİ VE ARACI ALIYORUZ"

Harika bir örnek; 30 Kasım 2024'ten önce 6 bin 264 liraydı cezası. Başka bir cezası yoktu. Vatandaşlar büyük bir nefret ve kızgınlık duyuyordu. Cezayı para cezası, ehliyeti ger almak ve aracı men etmek geldi. Birincisinde 189 bin lira ceza yazılıyor. 1 ay araba ve ehliyet alınıyor. Bir daha yaparsa 276 bin lira. Arabayı ve ehliyeti 2 ay alıyoruz.

'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sözü... Yaka kamerası takıyoruz polislere. Yaka kamerasının olduğu yerlerde polislere yönelik 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sözü yüzde 90 düştü. Polisleri şikayet de yüzde 90 düştü. Trafik polislerinin sayısını artırdık.

"MAKAS ATMAYI KESİNLİKLE BİTİRECEĞİZ"

Yasa dışı çakar caydırıcılığın önemin gösterdi. 2024 yılında denetimleri artırdık. Makas atmayı da bitirmekte kararlıyız. 60 gün ehliyet, 60 gün araç, 90 bin lira para cezası... Biri makas attı, araç alındığı zaman araç 2 ay yedieminde duracak.

Saldırı amaçlı araçtan inmeden de bahsedelim. Sürücü hata yapmış elini kaldırıp özür diliyor. Aracın önüne çekiyor, duruyor, hiç görmek istemediğimiz iklim. O aracı biz 60 gün bağlıyoruz. 123 kişi öldürülmüş, 31 bin 875 kişi yaralanmış.

"GEREĞİ YAPILDI"

Sosyal medya üzerinden gösteri yapıyor; Bakın ben bu hızlara çıkıyorum... Biz de 'Gereği Yapıldı' diyoruz. Varsa bir trafik ihlali çekin bize gönderin diyoruz. Vatandaşlar görüntüyü çekip e-devlet üzerinden bizim sistemimize gönderecekler. Oraya bu geldiği zaman arkadaşlarımız bunun kontrolünü süratle sağlayacak biz de gereğini yapacağız.

DÜĞÜN KONVOYLARI

Düğün konvoyu, asker göndermeyle ilgili çok kural sapması var. Konvoy yaptınız, durdunuz, eğleniyorsunuz... Köprü, tünel ve otoyollarda bunu yaparsanız 120 gün araç alınıyor, 180 bin lira para cezası... Bıçak gibi bitecek bu. Yolun kapatılmasını kabul edemeyiz.

Akrobatik hareket yapanların 60 gün ehliyetleri ve arabaları alınacak. 5 yıl içinde tekrar yaparsa ehliyeti iptal oluyor.

Ehliyeti alırken tüm kurallara uyarak alıyor. Sonra içinden başka bir ruh çıkıyor.

Ruhsatsız silahlarla ilgili 30 Kasım 2024'te yeni bir düzenleme yapıldı. Caydırıcılık ve tutuklamalar arttı. Yeni yargı paketinde de daha da ileri taşınacak. 30 Kasım öncesiyle kıyaslandığında çok azaldığını görüyoruz.

Yeni kanun teklifimizde alkollü araç kullanın 5 yıl ehliyetine el konulacak, 150 bin lira ceza verilecek.

