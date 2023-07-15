×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya, 'Cennet Vatan' belgeselinin 1. bölümünü paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#15 Temmuz#Ali Yerlikaya#Cennet Yiğit
Bakan Yerlikaya, Cennet Vatan belgeselinin 1. bölümünü paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 14:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz'un 7'nci yıl dönümü kapsamında hazırlanan ve şehit olan özel harekat polislerinden Cennet Yiğit'in ismi verilen 'Cennet Vatan' belgeselinin birinci bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından belgeselin 1. bölümünü yayınlayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cennet Vatan Belgeselimiz” O hain darbe girişiminde, O zifiri gecede...

Yağmur gibi yağan kurşunlara karşı, babalar evlatlarının önüne siper oldular. Analar; sokak sokak köylerini, ilçelerini, şehirlerini savundular.

Ve 15 Temmuz'da nice kahramanlık destanı yazıldı Türkiye’mizin dört bir yanında.

O gece, Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda görevli 51 kahramanımız şehit oldu🇹🇷

Cennet Yiğit, o kahramanlardan sadece biriydi. Nişanlıydı. Anne olmaktı belki de hayali. Ama...

Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz.

İşte, 51 şehidimizin aziz hatıraları için hazırladığımız duygu yüklü ''CENNET VATAN'' belgeselimizin 1. Bölümü"

Haberle ilgili daha fazlası:
#15 Temmuz#Ali Yerlikaya#Cennet Yiğit

BAKMADAN GEÇME!

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği
Geçmişin izlerini günümüze taşıyan adresler: Türkiye’nin yer altındaki gizemli şehirleri | 6 İL 10 ÖNERİ

Geçmişin izlerini günümüze taşıyan adresler: Türkiye’nin yer altındaki gizemli şehirleri | 6 İL 10 ÖNERİ

#Rota
Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... 'Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili'

#Sağlık