Bakan Yerlikaya, 'Cennet Vatan' belgeselinin 1. bölümünü paylaştı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından belgeselin 1. bölümünü yayınlayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cennet Vatan Belgeselimiz” O hain darbe girişiminde, O zifiri gecede...

Yağmur gibi yağan kurşunlara karşı, babalar evlatlarının önüne siper oldular. Analar; sokak sokak köylerini, ilçelerini, şehirlerini savundular.

Ve 15 Temmuz'da nice kahramanlık destanı yazıldı Türkiye’mizin dört bir yanında.

O gece, Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda görevli 51 kahramanımız şehit oldu🇹🇷

Cennet Yiğit, o kahramanlardan sadece biriydi. Nişanlıydı. Anne olmaktı belki de hayali. Ama...

Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz.

İşte, 51 şehidimizin aziz hatıraları için hazırladığımız duygu yüklü ''CENNET VATAN'' belgeselimizin 1. Bölümü"