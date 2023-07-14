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Bakan Yerlikaya, 'Cennet Vatan' belgeselini paylaştı

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#15 Temmuz#Belgesel#Ali Yerlikaya
Bakan Yerlikaya, Cennet Vatan belgeselini paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 17:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanması sonucu şehit olan 51 polis için 'Cennet Vatan' belgeseli hazırlandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter'daki hesabından 15 Temmuz'un 7'nci yıl dönümü kapsamında hazırlanan ve şehit olan özel harekat polislerinden Cennet Yiğit'in ismi verilen 'Cennet Vatan' belgeselinin tanıtım videosunu paylaştı.

Yerlikaya, "Onlar, Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarıydı. 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'mızda istiklalimize, irademize ve vatanımıza kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper eden 51 cesur yüreğimiz şehit oldu. O kahramanlarımızdan biri de, bu 'cennet vatan' ilelebet yaşasın diye tüm sevdiklerini ardında bırakan Cennet Yiğit'ti. Aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz'da şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. 2 bin 739 kahraman gazimize sağlık ve afiyet diliyorum. Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. 'Cennet Vatan' belgeselimizin tanıtım filmi, tamamı yarın sosyal medya hesaplarımızda" dedi.

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#15 Temmuz#Belgesel#Ali Yerlikaya

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