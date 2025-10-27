Bakan Yerlikaya canlı yayında tanıttı! Trafikte yaka kamerası dönemi!

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuk oldu. Burada yeni yılda yürürlüğe girecek yeni trafik düzenlemesinin amaç ve detaylarını açıklayan Bakan Yerlikaya ayrıca polis ve jandarmanın denetimlerde kullanmaya başladığı yaka kamerasını da tanıttı. Bakan Yerlikaya yaka kamerasının yakında daha da yaygınlaşacağını ve envantere 110 bin tane daha yeni kameranın ekleneceği bilgisini de verdi.

"110 BİN ADETE ULAŞACAĞIZ!"

Bakan Yerlikaya Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sorusu üzerine programa yanında getirdiği yaka kamerasını şu sözlerle tanıttı:

Şu yaka kameramızı arkadaşlarımız ekranlarda ailelerine göstersin. Bu (yaka kamerası) denetim yaparken emniyet ve jandarmamızın ASELSAN'ın ürettiği yüz tanımalı yaka tanıma sitemi. Ne demek bu? Bu yılın sonunda veya senenin başında 110 bin adete ulaşacağız bunda.

"GÖRÜNTÜ 30 GÜN SAKLANIYOR!"

Ama iyi bir haber vereyim artık jandarma ve emniyet trafikte bu ay sonu bunu tamamladık. Şimdi Yunuslara (Polis Birimi) başladık. Bunu ilk önce İstanbul'la başlattık. Artık biz vatandaşına nasıl davrandığını trafikteki arkadaşlarımızın. Vatandaşımızın onlara nasıl davrandığını geriye dönük 30 gün burada saklıyoruz. Tüm kanun dışı davranış şekli teklifler, bütün bunların tamamı kameranın uygulandığı yerde yüzde 96 bu tür sıkıntılar bitti.