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Bakan Yerlikaya: Çakarlı araç kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı

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#Bakan Yerlikaya#Çakar#Kanun
Bakan Yerlikaya: Çakarlı araç kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 08:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 yılda çakarlı araç kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

“Usulsüz Çakar Kullananlara Yeni Cezalar"

Dün gece TBMM'den geçen "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la birlikte;

a) Çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak,

b) Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve

c) Araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek.

d) Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192.000 TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.

e) Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

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1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı.

Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz.

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#Bakan Yerlikaya#Çakar#Kanun

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