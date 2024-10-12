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Bakan Yerlikaya: Bursa’da ambulansın önünü kesen şüpheliler yakalandı

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#Ali Yerlikaya#Bursa#Ambulans
Bakan Yerlikaya: Bursa’da ambulansın önünü kesen şüpheliler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 08:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa’da ambulansın önünü keserek 112 çalışanlarını darp eden 2 şahsın yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa’da ambulansın önünün kesilmesi hakkında yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak; Ambulans kamerasının görüntüleri Emniyet birimlerimizce incelenmiş, ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir. Doktor ve Acil Tıp Teknisyenin hastayla ilgilendiği sırada ambulansın önünü keserek ambulans şoförünü darp eden şüpheliler yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, S.Y. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya hareketin kabul edilemez olduğunu belirttiği paylaşımında, “Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır” ifadelerini kullandı.

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#Ali Yerlikaya#Bursa#Ambulans

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