Bakan Yerlikaya: Bursa’da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik! 3 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bursa’da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyonumuzda;

300 Bin adet Uyuşturucu Hap ile 48 kg hammadde ele geçirdik. Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz"

