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Bakan Yerlikaya Bulgar mevkidaşı ile görüştü

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Kalin Stoyanov
Bakan Yerlikaya Bulgar mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 16:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ile telefonda görüştü. Bakan Yerlikaya, aynı zamanda Yunanistan Göç Bakanı ile görüştüğünü ve düzensiz göçmen konusunun ele alındığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Kalin Stoyanov ile telefonla görüştük. Kıymetli mevkidaşımla ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ve iş birliği süreçlerinin daha da güçlenmesine yönelik düşüncelerimizi paylaştık" dedi. 

Bakan Yerlikaya Bulgar mevkidaşı ile görüştü

Bakan Yerlikaya, aynı zamanda Yunanistan Göç Bakanı ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Yunanistan Göç Bakanı Sayın Dimitris Kairidis ile telefonla görüştük. Sayın Bakan ile düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya Bulgar mevkidaşı ile görüştü

 

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Kalin Stoyanov

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