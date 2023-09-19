Bakan Yerlikaya Bulgar mevkidaşı ile görüştü

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Kalin Stoyanov ile telefonla görüştük. Kıymetli mevkidaşımla ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ve iş birliği süreçlerinin daha da güçlenmesine yönelik düşüncelerimizi paylaştık" dedi.

Bakan Yerlikaya, aynı zamanda Yunanistan Göç Bakanı ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Yunanistan Göç Bakanı Sayın Dimitris Kairidis ile telefonla görüştük. Sayın Bakan ile düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.