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Bakan Yerlikaya, Bulgar mevkidaşı ile bir araya geldi

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#Ali Yerlikaya#Bulgaristan#İçişleri Bakanlığı
Bakan Yerlikaya, Bulgar mevkidaşı ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 15:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ve Başsavcı Borislav Sarafov ile bir araya geldi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Kalin Stoyanov ve Başsavcı Sayın Borislav Sarafov ile başta düzensiz göçle mücadele, terör, uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılık olmak üzere Bakanlıklarımız arası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik toplantımızı yaptık. Kıymetli mevkidaşıma ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

Bakan Yerlikaya, Bulgar mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakan Stoyanov ve Başsavcı Sarafov, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca tarafından da kabul edildi. Yargı alanında uluslararası karşılıklı yardımlaşma konularının ele alındığı ve hukuk alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı. 

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Bakan Yerlikaya, Bulgar mevkidaşı ile bir araya geldi

 

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#Ali Yerlikaya#Bulgaristan#İçişleri Bakanlığı

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