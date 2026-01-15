×
Gündem Haberleri

Bakan Yerlikaya: Bugün düzenlenen operasyonlarımızda 325 şüpheliyi yakaladık

Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 17:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini övücü/silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 325 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Paylaşımında "lkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." mesajına yer veren Bakan Yerlikaya operasyonlarda 41 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet av tüfeği, ve 25 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca ele geçirildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

Ülkemiz genelinde, sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini övücü/silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik bugün düzenlenen operasyonlarımızda 325 şüpheliyi yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;

Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları,

Sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları,

Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti, sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları,

Sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;

41 adet ruhsatsız tabanca,
36 adet av tüfeği,
25 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca ve 1 adet AK-47 tüfeği ele geçirildi.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

