Bakan Yerlikaya: Bu kabine döneminde 260 bin 250 suç unsuru içeren hesap tespit ettik

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 'PARS-2025 Siber Güvenlik Tatbikatı'na katıldı. Tatbikatta, Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Jandarma teşkilatı mensupları yer aldı.

“KÜRESEL BİR SALGIN HALİNE DÖNÜŞME POTANSİYELİ VAR”

Bakan Yerlikaya, siber güvenliğin ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, "Siber güvenlik; klavye başında sinsice bekleyen yeni nesil düşmanlara karşı milletimizin dijital bağımsızlığının kalesi, devletimizin dijital egemenliğinin muhafızı olmuştur. Teknolojik gelişmelerin hızının insan düşüncesinin bile ötesine geçtiği günümüz dijital çağında, maalesef ışık hızıyla, her saniyede milyonlarca siber saldırı gerçekleşmektedir. Bu durum; bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımıza iyice yerleşmesiyle birlikte siber suçların, küresel bir salgın haline dönüşme potansiyeli taşıdığını gösteriyor" dedi.

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“6 SENARYO TEMELİNDE ELE ALDIK”

Bakan Yerlikaya, dünya genelinde ortalama 5,5 milyar insanın çevrim içi olduğunun altını çizerek, "Peki bu ne demek? Dünya nüfusunun yarısı, siber suç mağduru olma riskiyle karşı karşıya demek. Özellikle dijitalleşen suç ortamında, güvenlik bürokrasisine yönelik kurum ve kuruluşların karşı karşıya kalabileceği siber tehditler, hem operasyonel açıdan hem de ulusal güvenlik, kamu güvenliği ve kişisel verilerin korunması açısından, tehlikeli bir tabloyu gözler önüne seriyor. Siber saldırganlar eliyle çok sayıda zararlı yazılım dolaşıma sokuluyor. Oltalama, dağıtık hizmet dışı bırakma saldırıları, sosyal mühendislik tabanlı saldırılar gibi siber tehditler giderek yoğunlaşıyor. Bu yüzden, siber ortamdaki sistemlerin muhtemel saldırılara karşı korunması şarttır.

Siber güvenlik stratejisi bağlamında siber savunma kapasitesinin geliştirilmesi elzemdir. İşte bu amaçla, 8 Ocak 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle, Siber Güvenlik Başkanlığımız kuruldu. İçişleri Bakanlığı olarak her türlü siber tehdide karşı teyakkuz halindeyiz. Siber direncimizi artırmak adına kararlı ve kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. İşte Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında planlanan, Siber Güvenlik Tatbikatı da bunlardan bir tanesi. Tatbikatı 6 senaryo temelinde ele aldık. Bunlar; oltama saldırısı, fidye zararlı yazılım saldırısı, USB yoluyla zararlı yazılım saldırısı, dağıtık hizmet dışı bırakma saldırısı, mobil cihaz yönetimi yetenek testi ve sosyal mühendislik saldırılarıydı. Bu 6 senaryo üzerinden, mevcut siber savunma yeteneğimizi test ettik. Eksiklik veya zafiyet var mı, buna baktık. Siber olaylara müdahale sürecinin yeterliliğini sınadık" diye konuştu.

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8 BİN 633 ŞAHIS TUTUKLANDI

Siber alanda yürütülen operasyonlara değinen Bakan Yerlikaya, "Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Küresel Siber Güvenlik Endeksi'ne göre, 194 ülkenin yer aldığı değerlendirme sürecinde bütün kriterlerden tam puan alarak rol model ülke listesine girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi insan kaynaklarımızı dijital yetkinliklerle donatarak dönüştürüyor, yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla dijital altyapımızı daha dirençli hale getiriyoruz. Siber devriyelerimizle tespit edilen suç unsurlarına yönelik operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kabine döneminde, 260 bin 250 suç unsuru içeren hesap tespit ettik. Ödeme sistemleri, çevrim içi yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 5 bin 623 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 8 bin 633 şahıs tutuklandı. Yine bu kabine dönemimizde 23 bin 436 sosyal medya hesabı ile 121 bin 318 URL hesabı ise erişime engellendi" açıklamasında bulundu.