×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya: Bu acı 86 milyonun ortak acısı oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Deprem#6 Şubat
Bakan Yerlikaya: Bu acı 86 milyonun ortak acısı oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 15:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yanı sıra Gaziantep ve Hatay merkezli 3 büyük depremle toplam 5 deprem yaşadık. 04.40'ta nöbetçi AFAD ekibi Osmaniye'de Bilge Apartmanı'ndan vatandaşımızı sağ olarak kurtardı. Saat 05.00 itibariyle çalışma gruplarımız tam kapasite ile AFAD'da ilk toplantısını yaptı. Bir yandan sahaya koşuldu bir yandan masada kararlar alındı. Depremden 45 dakika sonra 4. seviye durum ilanını yaptık. Türkiye hem kendi imkanlarını seferber etti hem dünyanın vicdanına çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanımız tarafından her ile koordinasyon için bakanlarımız görevlendirildi. 708 mülkü idare amirimiz deprem bölgesine intikal etti.

Bu depremlerde 53 697 canımızı yitirdik. 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. 6 Şubat'tan bugüne her birimizin yüreğinde derin bir acı var. Öpmeye kıyamadığımız yavrularımızı toprağa verdik. Bu büyük acı sadece bu illerin acısı olarak kalmadı, bu acı 86 milyonun ortak acısı oldu. İşte o güçle enkaz başında omuz omuza verdik, o güçle bir lokmayı bölüştük. Yeniden dedik, diriliş dedik, kalkacağız dedik.

Gözden KaçmasınTüyleri diken diken eden anların görüntüsü ortaya çıktı O halde bırakmamız ölmesi demektiTüyleri diken diken eden anların görüntüsü ortaya çıktı! 'O halde bırakmamız ölmesi demekti'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Deprem#6 Şubat

BAKMADAN GEÇME!