Bakan Yerlikaya: Bin 626 düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre dün ülke genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 402 bin 330 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; 29 bin 29 personel, 9 bin 180 ekip ile 5 bin 932 noktada görev yaptı. Operasyonda 4 bin 840 metruk bina, 8 bin 213 umuma açık yer, 487 terminal ve 2 bin 572 diğer yerler olmak üzere toplam 16 bin 112 yer kontrol edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 13’ü yabancı uyruklu 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 626 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

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Bakan Yerlikaya 2024’ün ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığına yönelik 6 bin 339 operasyon yapıldığını belirterek, “2024 yılının ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik; 6 bin 339 operasyon yaptık ve bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Ülke genelinde düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarımız kesintisiz olarak devam edecek” ifadelerine yer verdi.