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Bakan Yerlikaya: Bayramlar, paylaşmanın, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir

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#Bakan Yerlikaya#Kurban Bayramı#Gazze
Bakan Yerlikaya: Bayramlar, paylaşmanın, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 08:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Bayramlar, paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir. Birlik, beraberlik kardeşliğin en güzel, tezahür ettiği günlerdir. Artık birbirimizi gerçek anlamda sevmenin ne olduğunu göstereceğimiz günlerdir diye düşünüyorum. Küslüklerden ayrılıp, kucaklaşmanın, sevginin, gerçek anlamda tecelli ettiği günlerdir diyoruz'' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, memleketi Konya'da Kapu Camisi'nde bayram namazını kıldı. Cami çıkışı açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yerlikaya, şunları söyledi:

''Öncelikle şükrediyoruz. Cenabıallah bizleri, sağlıkla, huzurla Kurban Bayram gününe kavuşturdu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum; baba ocağım, memleketim Konya'dayım. Öncelikle Konyalı hemşerilerimizin, aziz milletimizin her bir ferdinin, Gazze'de, Filistin'de mazlum kardeşlerimizin şehitlerimizin, gazilerimizin, Kurban Bayramları'nı tebrik ediyorum. Kurban Bayramları mübarek olsun diyorum. Bayramlar, paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir. Birlik, beraberlik kardeşliğin en güzel, tezahür ettiği günlerdir. Artık birbirimizi gerçek anlamda sevmenin ne olduğunu göstereceğimiz günlerdir diye düşünüyorum. Küslüklerden ayrılıp, kucaklaşmanın, sevginin, gerçek anlamda tecelli ettiği günlerdir diyoruz. Ben özellikle mazlum coğrafyalarda zulüm altında inim inim inleyen Gazzeli, Filistinli, kıymetli kardeşlerimizin bu bayram günü vesilesiyle duaların kabul olduğu bu mübarek vakitlerde onların feraha, kurtuluşa ermesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. ''

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#Bakan Yerlikaya#Kurban Bayramı#Gazze

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