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Bakan Yerlikaya: Bayramda yollarda 30 bin 529 personel görev yapacak

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#Bakan Yerlikaya#Ali Yerlikaya#Bayram
Bakan Yerlikaya: Bayramda yollarda 30 bin 529 personel görev yapacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 09:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde yollarda 30 bin 529 personelin görev yapacağını bildirdi.

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Yerlikaya, “9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. Gözünü yoldan ayırma sevdiklerinin gözünü yolda bırakma” ifadelerine yer verdi.

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#Bakan Yerlikaya#Ali Yerlikaya#Bayram

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