Bakan Yerlikaya: Bayramda yollarda 30 bin 529 personel görev yapacak

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Yerlikaya, “9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. Gözünü yoldan ayırma sevdiklerinin gözünü yolda bırakma” ifadelerine yer verdi.