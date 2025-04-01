×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya bayram tatilinin kaza bilançosunu açıkladı: 27 can kaybı, 3 bin 619 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazaları#Ali Yerlikaya#Can Kaybı
Bakan Yerlikaya bayram tatilinin kaza bilançosunu açıkladı: 27 can kaybı, 3 bin 619 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 11:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı süresinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 619 kişi ise yaralandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1120 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 bin 619 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

Gözden KaçmasınKuzeyin Oğlu kalbine yenik düştü… Ölümlerin sebebi COVID aşıları mıKuzeyin Oğlu kalbine yenik düştü… Ölümlerin sebebi COVID aşıları mıHaberi görüntüle

'528 BİN 654 ARAÇ DENETLENDİ'

Ayrıca emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin 3'üncü günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce; 528 bin 654 araç denetlendi, 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazaları#Ali Yerlikaya#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!