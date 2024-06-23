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Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin 8 gününde 68 kişi hayatını kaybetti

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Bayram
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin 8 gününde 68 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 09:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin 8 gününde 68 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Kurban Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var.

Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz denetimlerine ve radarla hız kontrollerine 24 saat aralıksız devam ediyor.

Tekrar uyarıyoruz
Aşırı hız yapmayalım.
Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.
Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatilinin 8. günü 22 Haziran 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede:
706 trafik kazası meydana geldi.
6 kişi maalesef hayatını kaybetti.
1097 kişi yaralandı.

405.088 araç denetlendi.
22.975 araca hız ve radar işlemi,
37.590 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef
68 kişi hayatını kaybetti.
9.787 kişi ise yaralandı.

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Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Bayram

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