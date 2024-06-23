Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin 8 gününde 68 kişi hayatını kaybetti

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Kurban Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var.

Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz denetimlerine ve radarla hız kontrollerine 24 saat aralıksız devam ediyor.

Tekrar uyarıyoruz

Aşırı hız yapmayalım.

Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatilinin 8. günü 22 Haziran 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede:

706 trafik kazası meydana geldi.

6 kişi maalesef hayatını kaybetti.

1097 kişi yaralandı.

405.088 araç denetlendi.

22.975 araca hız ve radar işlemi,

37.590 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef

68 kişi hayatını kaybetti.

9.787 kişi ise yaralandı.

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Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.