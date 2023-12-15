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Bakan Yerlikaya, başıboş köpeklerin yaraladığı Tunahan'ı ziyaret etti

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#Ali Yerlikaya#Tunahan Yılmaz#Ankara
Bakan Yerlikaya, başıboş köpeklerin yaraladığı Tunahanı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 20:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ı (10) hastanede ziyaret etti.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan evladımızın tedavisi devam ediyor. Bugün sevgili yavrumuzu ziyaret ettik; hem kendisine hem de babası Halil kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Doktorlarımızın da verdiği bilgiye göre Tunahan'ın sağlık durumu şükürler olsun iyiye gidiyor. Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi. Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

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#Ali Yerlikaya#Tunahan Yılmaz#Ankara

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