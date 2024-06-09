Bakan Yerlikaya, Aybüke Yalçın'ı ölümünün 7. yılında andı

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Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Biz onu hep Mağusa Limanı türküsünü söyleyen öğretmen kızımız olarak hatırlayacağız.
Mesleğine aşık bir öğretmendi Aybüke Yalçın. Binlerce öğretmenimiz gibi. Ama bundan 7 yıl önce Batman Kozluk’ta hain teröristlerce şehit edildi. Daha 22’sindeyi. Hainler Aybüke öğretmenimizi hem hayattan hem de çok sevdiği meslekten kopardı.
Kalbimizde yaşamaya devam edecek ve aziz hatırası asla unutulmayacak🇹🇷
Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’a Allah’tan rahmet diliyorum, makamı âli olsun.
Biz onu hep Mağusa Limanı türküsünü söyleyen öğretmen kızımız olarak hatırlayacağız.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 9, 2024
Mesleğine aşık bir öğretmendi #AybükeYalçın. Binlerce öğretmenimiz gibi. Ama bundan 7 yıl önce Batman Kozluk’ta hain teröristlerce şehit edildi. Daha 22’sindeyi. Hainler Aybüke öğretmenimizi hem… pic.twitter.com/EnPonOPcNK