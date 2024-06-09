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Bakan Yerlikaya, Aybüke Yalçın'ı ölümünün 7. yılında andı

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#Ali Yerlikaya#Aybüke Yalçın#Şehit
Bakan Yerlikaya, Aybüke Yalçını ölümünün 7. yılında andı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 11:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristler tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın'ı ölümünün 7. yılında andı.

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Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Biz onu hep Mağusa Limanı türküsünü söyleyen öğretmen kızımız olarak hatırlayacağız.

Mesleğine aşık bir öğretmendi Aybüke Yalçın. Binlerce öğretmenimiz gibi. Ama bundan 7 yıl önce Batman Kozluk’ta hain teröristlerce şehit edildi. Daha 22’sindeyi. Hainler Aybüke öğretmenimizi hem hayattan hem de çok sevdiği meslekten kopardı.

Kalbimizde yaşamaya devam edecek ve aziz hatırası asla unutulmayacak🇹🇷

Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’a Allah’tan rahmet diliyorum, makamı âli olsun.

 

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#Ali Yerlikaya#Aybüke Yalçın#Şehit

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