Bakan Yerlikaya, Aybüke Yalçın'ı ölümünün 7. yılında andı

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Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Biz onu hep Mağusa Limanı türküsünü söyleyen öğretmen kızımız olarak hatırlayacağız.

Mesleğine aşık bir öğretmendi Aybüke Yalçın. Binlerce öğretmenimiz gibi. Ama bundan 7 yıl önce Batman Kozluk’ta hain teröristlerce şehit edildi. Daha 22’sindeyi. Hainler Aybüke öğretmenimizi hem hayattan hem de çok sevdiği meslekten kopardı.

Kalbimizde yaşamaya devam edecek ve aziz hatırası asla unutulmayacak🇹🇷

Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’a Allah’tan rahmet diliyorum, makamı âli olsun.