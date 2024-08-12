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Bakan Yerlikaya açıkladı: Silopi'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

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#Ali Yerlikaya#Silopi#Şırnak
Bakan Yerlikaya açıkladı: Silopideki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 17:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silopi'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 8 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir.

Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Silopideki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Meydana gelen patlamada (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (2)’si ağır olmak üzere (8) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

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Bakan Yerlikaya açıkladı: Silopideki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

SALDIRI IRAK'IN KUZEYİNDEN VE KÖMÜR OCAĞIYLA İLGİLİ HUSUMETTEN KAYNAKLI

Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Silopideki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Silopideki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

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#Ali Yerlikaya#Silopi#Şırnak

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