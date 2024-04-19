Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır Belediyelerine Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi

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Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verdi.