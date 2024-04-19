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Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır Belediyelerine Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Mardin Büyükşehir Belediyesi#Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır Belediyelerine Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 19:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerinin açılışında yaşanan olaylara ilişkin mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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#İçişleri Bakanlığı#Mardin Büyükşehir Belediyesi#Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

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