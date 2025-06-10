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Bakan Yerlikaya, radar uygulamasının etkisine vurgu yaptı: İşte bayramın bilançosu

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Kurban Bayramı
Bakan Yerlikaya, radar uygulamasının etkisine vurgu yaptı: İşte bayramın bilançosu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 17:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'ndaki trafik kazalarının acı bilançosunu paylaştı. Yerlikaya, bayram süresince meydana gelen 3 bin 913 trafik kazasında 44 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Radar uygulamasının kazaları önlemedeki etkisine vurgu yapan Yerlikaya, 30-40 km aralıklarla denetim yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazalarının çok daha az yaşandığını ifade etti.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti; 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı.

Hayatını kaybeden 44 vatandaşımız 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdi. Bunların:

%48.1’i hız ihlali
 %18.5’i şerit izleme, değiştirme
%14.9’i geçiş önceliği
%3.7’si dönüş kuralları
%1.8’i arkadan çarpma ve
13’ü diğer ihlallerdi.

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarındaki can kayıplarının 18’i yerleşim yeri içinde; 26’sı yerleşim yeri dışında meydana geldi.

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SIK RADAR OLAN YERLERDE ÇOK DAHA AZ ÖLÜMLÜ KAZA

Kurban Bayramı tatilinde, 30-35 km aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazaları çok daha az yaşandı.
Detayları:
Hız sınırı 140 olan otoyollarımızda can kaybı şükürler olsun “sıfır…”
Hız sınırının 130 olduğu otoyollarda ise maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Radar uygulamasının daha seyrek olduğu:
Hız sınırının 50 ila 80 km arasında değiştiği yerlerde maalesef 22 vatandaşımızı;
Hız sınırının 90 ila 110 km arasında değiştiği yerlerde ise maalesef 20 vatandaşımızı kaybettik.

Ve maalesef hayatını kaybeden 44 vatandaşımızdan 14’ü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda olanlardan oluşuyor.

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İzmir’de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün ehliyetine, ‘’alkollü araç kullanmaktan’’ 3 kez işlem yapıldığı; bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi.

Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının her birini tek tek inceliyoruz. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız.

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Kurban Bayramı

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