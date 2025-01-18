Bakan Yerlikaya açıkladı... İşte 2024 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre, 2024’te 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti.

BEBEKLERE EN ÇOK BU İSİMLER VERİLDİ

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu.

Erkek bebeklerden ise 8 bin 304’üne Alparslan, 5 bin 796’sına Göktuğ, 5 bin 34’üne Yusuf, 4 bin 878’ine Metehan, 4 bin 349’una ise Ömer Asaf ismi konuldu.

Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum."