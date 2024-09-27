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Bakan Yerlikaya açıkladı... Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla poz veren şüpheliler yakalandı

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#Gaziantep#Polis#Suç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 14:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlıulu silahlarla poz veren, halk arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntülerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendiğini belirtti.

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Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır.

Sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır. (B.A.,S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.)

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Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun.

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#Gaziantep#Polis#Suç

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