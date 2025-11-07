×
Bakan Yerlikaya açıkladı... FETÖ'ye operasyonlarda 67 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 06:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '45 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 178 şüpheliyi yakaladık. 67'si tutuklandı.' dedi.

Bakan Yerlikaya:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

45 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 178 şüpheliyi yakaladık.

67'si tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kayseri, Kars, Karaman, Kocaeli, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, Terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

