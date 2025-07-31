Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya açıkladı... Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için SON TARİH 31 Ekim 2025!”

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti.

Ancak

18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.

Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:

▪️ Ocak: 140.000

▪️ Şubat: 82.000

▪️ Mart: 84.000

▪️ Nisan: 101.000

▪️ Mayıs: 270.000

▪️ Haziran: 502.000

▪️ Temmuz: 1.413.489

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

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Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.

Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK.

Son tarih: 31 Ekim 2025

Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.

Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim.