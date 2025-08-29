Bakan Yerlikaya açıkladı: Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in katil zanlısı yakalandı

Haberin Devamı

İstanbul Çekmeköy'de kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, çarşamba günü kafede yemek yerken tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kapsamlı çalışma başlatan güvenlik güçleri, cinayet şüphelisi E.H.'nin yurt dışına kaçmak için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldiğini belirledi. İl Jandarma Komutanlığı, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.H.'nin Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak’ta saklandığı evi belirledi. Bugün saat 02.00 sıralarında düzenlenen operasyonla E.H., yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet şüphelisi E.H.'yi yurt dışına kaçırmaya çalışan yakalandığı evin sahibi G.K. de aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan G.K.'nin, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama’ suçundan arandığı ve hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA: ŞÜPHELİ YAKALANDI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak;

Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen Polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağımıza taş değdirmesin."

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2025

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Tuncay Meriç'in silahlı saldırıya uğradığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Meriç yemek yediği sırada iş yerine giren şüpheli belinden çıkardığı silahı ateşliyor. Görüntülerde ayrıca silahlı saldırının ardından çevredekilerin kaçtığı yer alıyor.

Olayı gören Bekir Kaya, "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım" dedi.