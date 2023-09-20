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Bakan Yerlikaya açıkladı! Diyarbakır'da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

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#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu#Diyarbakır
Bakan Yerlikaya açıkladı Diyarbakırda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 18:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice'de 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır JÖH, Ergani Jandarma Komando, Batman JÖH, Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlıkları, Diyarbakır PÖH, Lice Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularının katılımıyla, Lice Bağlan ve Yalaza Mahallelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin narkoterör operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır Lice'de 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

1 zehir tacirinin gözaltına alındını açıklayan Yerlikaya "Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirleriyle mücadelemiz her yerde devam edecek. Onlara nefes aldırmayacağız" dedi.

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#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu#Diyarbakır

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