Bakan Yerlikaya açıkladı! Çakarlı araç kullanan 189 sürücüye ceza

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 20-27 Haziran 2024 tarihleri arasında: 2 Milyon 786 bin 451 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 189 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 140 bin 947.

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 308.

Emniyet kemeri kullanmayan 16bin 678.

Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 433 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 587 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 433 bin 207 araca/sürücüye işlem yapıldı.

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Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.