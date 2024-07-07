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Bakan Yerlikaya açıkladı: Çakar kullanan 215 sürücüye ceza

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Çakar#Araç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 08:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Haziran-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında: 2 milyon 408 bin 77 araç denetlendiğini ve çakar kullanan 215 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 27 Haziran-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında: 2 milyon 408 bin 77 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 215 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 115 bin 662,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 738.

Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 609.

Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin ve Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 287 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 441 bin 910araca/sürücüye işlem yapıldı.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

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#Bakan Yerlikaya#Çakar#Araç

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